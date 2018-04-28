Уральский депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил отправить в отставку главу Роскомнадзора из-за блокировки Telegram

Свердловский депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин усомнился в профессионализме руководства Роскомнадзора и его дальнейшей работе в органах власти. На своей странице в Facebook парламентарий написал, что из-за блокировки мессенджера Telegram у него возникли сложности с доступом к различным интернет-ресурсам, в том числе к YouTube, где находится его рабочий архив, с компьютера.

«Необходимо открыто ставить вопрос о соответствии руководства РКН занимаемым должностям с точки зрения профессиональных качеств. Полностью поддерживаю лидера нашей партии Сергея Миронова, указывающего на то, что, если при блокировке одного мессенджера они ведут себя как "слон в посудной лавке", — стоит взяться за кадровые изменения в надзорном ведомстве. Это необходимо учесть при принятии кадровых решений по новому составу органов исполнительной власти. Напомню, данные изменения ожидают нас в ближайший месяц», — написал Ионин в Facebook.

При этом народный избранник не выступает против блокировки Telegram, так как решение об этом было принято судом.

«Судебные решения необходимо выполнять — это аксиома. Как бы кто ни относился к решению Таганского суда Москвы по блокировке Telegram. Понимаю, что в этой истории нет правых. Дурову не стоило лезть на рожон и идти на явное нарушение закона, а власти стоило бы активнее пытаться выстроить диалог с Telegram», — отметил Ионин.

Напомним, Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram. В рамках этой работы ведомство внесло в реестр запрещённых сайтов миллионы IP-адресов Google, Amazon, Microsoft и других крупных хостинг-провайдеров. Роскомнадзор утверждает, что Telegram использует их инфраструктуру для обхода блокировок.

Из-за действий Роскомнадзора пострадало множество сайтов, сервисов и устройств, использующих попавших под блокировку провайдеров. При этом Telegram у большинства российских пользователей продолжает работать нормально. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что борьба Роскомнадзора с Telegram может продолжаться вечно, так как заблокировать мессенджер путём ограничения доступа к IP-адресам невозможно. Потенциальные финансовые потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы оцениваются в миллиард долларов.