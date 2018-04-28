Интернет-омбудсмен признал невозможность заблокировать Telegram

Борьба Роскомнадзора с Telegram может продолжаться вечно, так как заблокировать мессенджер путём ограничения доступа к IP-адресам невозможно, заявил РИА Новости интернет-обмудсмен Дмитрий Мариничев.

«Это вечно может продолжаться, потому что Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учётом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — заявил Мариничев.

Он отметил, что Telegram всё равно удастся обновлять программное обеспечение и таким образом обходить блокировки, а пострадавшие сторонние сервисы будут вынуждать клиентов устанавливать программы для обхода ограничений.

Ранее, в ночь на 27 апреля, Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых IP-адреса Facebook, Twitter, «Яндекса», «Одноклассников» и Liveinternet.ru. Через несколько часов они были удалены из реестра, но пользователи пожаловались на недоступность Facebook и «ВКонтакте».

В «Яндексе» действия Роскомнадзора назвали «ударом по всему рунету». Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов отметил, что Роскомнадзор заблокировал «множество ресурсов» из-за «непонимания принципов работы современного интернета». В соцсети «Одноклассники» выступили «против любых ограничений в интернете». Её руководитель Антон Федчин заявил, что ситуация «уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом».