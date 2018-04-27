«Яндекс» и «ВКонтакте» прокомментировали блокировку своих IP-адресов

Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков и управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов рассказали о проблемах в работе ресурсов после внесения IP-адресов компаний в реестр Роскомнадзора, пишет РБК.

«Сегодня ночью в реестре РКН (Роскомнадзора) внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждём разъяснений Роскомнадзора», — сказал Манджиков.

По его словам, пострадали многие ресурсы и их пользователи.

«Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», — пояснил Манджиков.

Он подчеркнул, что отсутствие конкуренции и открытости на внутреннем рынке ведёт к падению качества продуктов и лишает страну «возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем».

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов на своей странице в соцсети сообщил, что был заблокирован один из принадлежащих компании IP-адресов, в результате чего часть пользователей лишилась доступа.

«Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических», — написал Рогозов.

Он подчеркнул, что из-за нестабильной работы после блокировок Роскомнадзора «ВКонтакте» отключила интеграцию сервиса ReCaptcha, который используется для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в мобильных приложениях. По его словам, в ближайшее время «ВКонтакте» запустит голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием.

«Уже сейчас end-to-end шифрование начинает использоваться повсеместно — и мы верим, что стремление к безопасному общению интернет-пользователей не станет причиной исчезновения средств коммуникации. Прогресс не остановим», — добавил Рогозов.

Он также сообщил, что в компании постоянно следят за доступностью своих ресурсов и принимают «необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа».

Ранее гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин рассказал в своём блоге, что Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых сайтов IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, Microsoft, Google и «Одноклассников». В выгрузке реестра они пробыли около двух часов. В ведомстве сообщили, что попадание IP-адресов было вызвано «технологическими особенностями» работы системы.