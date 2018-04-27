Роскомнадзор назвал случайную блокировку «ВКонтакте» и «Яндекса» особенностями работы системы

Роскомнадзор официально подтвердил, что в реестр запрещённых сайтов случайно попали адреса «российских и зарубежных социальных сетей».

«Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы», — заявили в ведомстве.

При этом в Роскомнадзоре отметили, что «операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись». Что это означает, в ведомстве не разъяснили. Адреса появились в официальной выгрузке Роскомнадзора, которую должны автоматически скачивать и использовать в своей работе российские провайдеры.

Напомним, в ночь на 27 апреля в реестре запрещённых сайтов появились IP-адреса, имеющие отношение к «ВКонтакте», «Яндексу», «Одноклассникам», Facebook и Twitter. Через два часа эти адреса убрали, о сбоях в работе сервисов и соцсетей не сообщалось.

С 16 апреля Роскомнадзор пытается ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Для этого ведомство заблокировало почти 18 миллионов адресов различных сервисов, которые мессенджер может использовать для обхода ограничений. Такие действия привели к сбоям в работе других сайтов.