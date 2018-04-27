Роскомнадзор удалил из реестра запрещённых сайтов внесённые IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Роскомнадзор удалил из реестра запрещённых сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, LiveInternet и Yahoo, которые были включены туда в ночь на 27 апреля, сообщает vc.ru.

Из копии выгрузки следует, что их исключили из реестра. В частности, IP-адрес 87.240.129.133, принадлежащий «ВКонтакте», сейчас уже не числится в реестре. По данным сайта Downdetector, с полуночи примерно до часу ночи резко возросло число жалоб пользователей соцсети на отсутствие доступа. Всплеска жалоб на сбои в работе «Яндекса» Downdetector не зафиксировал.

Первым на включение IP-адресов «Яндекса», «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet.ru обратил внимание Telegram-канал Rknshowtime, который следит за пополнением реестра. Эту информацию подтвердил The Bell гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин.

Платформа LiveInternet принадлежит советнику президента по развитию интернета Герману Клименко.

«Ночью была паника. Утром проснёмся в другой стране. Забанен "ВКонтакте", Сбербанк, ВТБ и почти весь рунет. Утро. Солнце. Вроде все на местах. КровавЫй РКН промахнулся?» — прокомментировал ситуацию Клименко.

Роскомнадзор блокирует IP-адреса Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean и Microsoft, которые мессенджер Telegram использует для обхода блокировки в России. По данным сайта usher2.club, который занимается мониторингом блокировок IP-адресов Роскомнадзором, на 8:22 мск 27 апреля были заблокированы почти 18 миллионов IP-адресов.