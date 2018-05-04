Вьетнамский суд приговорил россиянку к пожизненному сроку за ввоз кокаина

Суд Хошимина приговорил гражданку России Марию Дапирку к пожизненному заключению за ввоз кокаина во Вьетнам. Об этом сообщил РИА Новости адвокат россиянки Сункар Нурмагамбетов. 28-летняя уроженка Ростова-на-Дону была задержана 23 августа 2014 года в аэропорту Хошимина. Местная полиция нашла в её чемодане 2,78 кг кокаина. О том, что девушку отправили во вьетнамскую тюрьму, её семья узнала только спустя две недели. Родственники тогда рассказали, что последний год перед задержанием Мария жила в Таиланде, где работала экскурсоводом.

Дапирка не признает свою вину, утверждая, что ничего не знала о наркотиках. Якобы чемодан ей подарил друг, с которым она познакомилась в Таиланде.

Во Вьетнаме за контрабанду подобной партии наркотиков предусмотрена смертная казнь.