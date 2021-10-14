​​​​​​​Верховный суд обязал ЦГБ № 1 Нижнего Тагила пожизненно содержать мать хоккеиста ХК «Спутник», погибшего в результате врачебной ошибки

Верховный суд РФ встал на сторону матери игрока нижнетагильского ХК «Спутник» Сергея Симонова, погибшего в 2016 году в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. Теперь медучреждение должно ежемесячно выплачивать женщине почти по 48 тысяч рублей в связи со смертью кормильца.

Напомним, трагедия произошла в январе 2016 года. Спортсмен после вечерней тренировки 5 января 2016 года обратился к дежурному врачу ЦГБ № 1 с жалобами на боль в левом межреберье.

В результате осмотра ему поставили диагноз «тупая травма живота». После ряда диагностических манипуляций врачом Романом Улановым была проведена экстренная операция (лапаротомия) в связи со скоплением крови в брюшной полости.

Впоследствии 23-летний хоккеист стал жаловаться на боли в области живота и жажду. После дополнительного осмотра у него зафиксировали внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок. В связи с этим было принято решение провести повторную аналогичную операцию. Утром 7 января в ходе операции у пациента остановилось сердце, он скончался.

Во время проверки следователи СК выяснили, что к смерти пациента привела врачебная ошибка. Приговором Дзержинского районного суда Нижнего Тагила в конце 2017 года хирурга Уланова признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК). Его приговорили к 2 годам ограничения свободы и на год запретили заниматься медицинской деятельностью. Позже апелляция освободила врача от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В 2019 году мать умершего хоккеиста обратилась в суд. Она потребовала с ЦГБ № 1 компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей и ежемесячные выплаты по 55 500 рублей в качестве возмещения вреда за потерю кормильца. Отдельно она посчитала ежемесячные выплаты, которые ей полагались до дня обращения в суд. Получилось ещё 1,6 млн рублей, которые женщина потребовала перечислить сразу же.

Свои требования женщина объяснила тем, что она находилась на иждивении сына. Его зарплата (83 000 рублей) сильно превышала размер её пенсии (13 500 рублей), они жили вместе, были прописаны в одной квартире, вели совместное хозяйство, и доход сына был для неё основным источником средств.

Больница согласилась компенсировать моральный вред, но отказалась брать на себя обязательства по содержанию пенсионерки. В итоге Дзержинский райсуд Нижнего Тагила решил взыскать с больницы компенсацию в размере 3 млн рублей, а в остальной части Симоновой отказал. В решении сказано, что если зарплата сына была больше пенсии матери, то это ещё не говорит о полном её содержании. Факт иждивения суд посчитал недоказанным. Также суд обратил внимание на то, что у женщины есть ещё один сын и она вправе потребовать выплаты алиментов с него.

Апелляция согласилась с этим. Без изменения решение оставила и кассация, после чего пенсионерка пожаловалась в Верховный суд.

В свою очередь Верховный суд подчеркнул, что в законах не указано, какие именно обстоятельства подтверждают нахождение лица на иждивении для взыскания вреда в случае смерти кормильца. Он может иметь собственный доход, в том числе и пенсию, но средства погибшего кормильца должны были обеспечивать бó‎льшую часть его потребностей. ВС также отметил, что нижестоящие инстанции не могли перекладывать ответственность по содержанию матери на второго ребёнка, ведь не он виноват в смерти кормильца. Поэтому именно больница должна отвечать за ненадлежащее оказание медицинской помощи.

ВС отменил акты трёх инстанций в части отказа в удовлетворении иска Симоновой, а спор вернул в районный суд. В итоге Ленинский райсуд Екатеринбурга взыскал с ЦГБ № 1 1,85 млн рублей единовременно и возложил на больницу обязанность выплачивать Симоновой ежемесячные платежи в сумме 47 694 рубля.

Как уточнил АН «Между строк» брат погибшего хоккеиста Александр Симонов, больница с таким решением не согласилась и подала апелляционную жалобу.