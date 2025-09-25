ВЦИОМ: В России молодёжь матерится почти в два раза чаще взрослых

71% россиян с разной периодичностью ругаются матом, в том числе каждый третий — ежедневно (34%). В 2008 году доля тех, кто матерился постоянно, составляла 20%, рост к 2025 году составил 70%. Исследование на данную тему обнародовал ВЦИОМ.

«По данным сентябрьского опроса, за последние 17 лет материться в российском обществе стали больше, а доля тех, кто делает это ежедневно, выросла за рассматриваемый период почти вдвое. В общей сложности нецензурная лексика присутствует в жизни семи из десяти наших сограждан», — отмечают в ведомстве.

Мужчины матерятся чаще женщин. Опрос показал, что почти каждый второй мужчина и каждая четвёртая женщина прибегают к нецензурной лексике ежедневно. Но взрослых мужчин оставили далеко позади зумеры и миллениалы, которые ругаются матом в ежедневном режиме в 1,7–1,9 раза чаще.

В крупных городах, в том числе в культурной столице Санкт-Петербурге, матерятся не меньше, чем в деревнях.

«Чем больше населённый пункт, тем чаще мат видится местным жителям способом психологической разгрузки, что вполне закономерно: урбанизация со всеми сопутствующими ей факторами стресса создает потребность в простых и доступных, хоть и не всегда конструктивных способах выплеснуть эмоции», — подчёркивают во ВЦИОМе.