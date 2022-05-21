Важнейшее из искусств: история кинотеатров Нижнего Тагила 

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино»

В. И. Ульянов (Ленин)

В посёлок Нижнетагильских заводов кинематограф пришёл спустя всего 14 лет после того, как в Москве впервые показали кинофильм, и через пять лет после создания в России кинопрокатной сети. В 1910 году крепкий тагильский купец Викул Хлопотов решил встать на путь человека с бульвара Капуцинов. Сам купец, несмотря на своё крестьянское происхождение, был мужчиной не только состоятельным, но и культурным: он знал несколько языков, имел большую библиотеку и собирал картины. Кроме дел торговых, Хлопотов хорошо разбирался в технике. На рубеже 1908 и 1909 годов он выгодно купил у разорившегося екатеринбургского мучного магната двухэтажный дом на главной улице посёлка — Александровской. На втором этаже дома купец открыл гостиницу, которая помимо своего прямого назначения была ещё и своего рода игорным клубом. Год спустя на первом этаже дома Хлопотов открыл первый в Нижнетагильском округе кинотеатр «Иллюзия». Привыкший вести свои дела обстоятельно, купец построил для нужд гостиницы и кинотеатра ещё и электростанцию, которую сам спроектировал.



Кинотеатр «Иллюзия» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-na-dorevoljucionnyh-otkrytkah//Reklamnaja-otkrytka.-Vnov-otkryty-nomera-Aleksandrovskoj-gostinnicy.-Cena-nomera-ot-50-k.-do-3-r-50-k.-VANNA-1-rubl.-Jelektricheskoe-osveshhenie-BEZPLATNO.-Tut-zhe-teatr-Illjuzija.jpg)



Кинотеатр «Иллюзия» имел большой зрительный зал с ложами для VIP-персон. В углах сцены, где был расположен экран, стояли рояль и пианино, на которых по переменке играли два тапёра. В фойе бесплатно раздавались программки с содержанием сеанса, который состоял из трёх частей. Первая часть — драматический фильм повествовательного содержания, вторая — видовой фильм, третья — комический фильм. Первоначально сеанс шёл без перерыва при смене картин. Позднее Хлопотов пригласил самодеятельный ансамбль балалаечников, который играл в фойе в перерывах между фильмами.

Цены на билеты в «Иллюзию» были дифференцированы: женщины платили по 20 копеек, мужчины — 50 копеек, учащиеся в форме — 15 копеек, дети — 10 копеек, что было довольно дорого даже для заводских служащих, не говоря уже о простых рабочих.

Картины демонстрировали исключительно свежие. Накануне по посёлку расклеивались красочные афиши, извещающие о новинках кино, а в местной газете «Нижнетагильский листок объявлений и извещений» печатались анонсы. Надо сказать, что Викул Хлопотов, будучи человеком старого обряда, лично следил за тем, чтобы фильмы не содержали «богопротивных и срамных сцен».



Сотрудники кинотеатра «Иллюзия» и В. К. Хлопотов (фото: В. Вишняков, 1913 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil//Gruppovoj-portret-sotrudnikov-kinoteatra-Illjuzion-s-hozjainom-V.K.-Hlopotovym-Foto-V.A.-Vishnjakov-1913-god.jpg)



В 1919 году дом Хлопотова был национализирован. В зале «Иллюзии» расположился спортивный клуб русско-французской борьбы «Санитас». Но через некоторое время борцы переехали в другое место и здесь вновь стали показывать кино. На первых порах пролетарский кинотеатр делил помещение с рабочей столовой, поэтому фильмы показывали только по вечерам. Кинотеатр получил новое название — «Искра» — в честь большевистской газеты, что было вполне в духе того времени.

С «Искрой» связаны как минимум три знаменательных события в истории Нижнего Тагила. В 1931 году здесь была установлена первая в области аппаратура для воспроизведения звуковых фильмов. С 1937 года кинотеатр стал детским: здесь не только демонстрировались фильмы для детей и юношества, но и работали детские творческие коллективы. В годы Великой Отечественной Войны основу персонала кинотеатра составляли школьники старших классов. А в 1994 году в «Искре» начала работать аппаратура для демонстрации стереофильмов, которые ныне именуются 3D.



Кинотеатр «Искра» в 1955 году (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//71-Ул.-Ленина.-Любимый-всей-детворой-кинотеатр-Искра.-.jpg)



В 1996-м «Искру» закрыли, как тогда писали в газетах, на ремонт. Но 4 июня 1997 года было уже официально объявлено о том, что кинотеатр не возобновит свою работу.

5 декабря 1924 года в городе создаётся первое театрально-кинематографическое товарищество «Театркинокомбинат», учредителями которого стали окружные органы управления, политико-просветительный подотдел Нижнетагильского окружного отдела образования, окружной совет профсоюзов, агитпром окружного комитета РКП(б), Средне-Уральский металлургический трест. В ведение «Театркинокомбината» поступил единственный в городе кинотеатр «Искра». Наряду с многочисленными задачами перед товариществом была поставлена первостепенная цель — создать в Нижнетагильском округе сеть кинотеатров.

28 ноября 1925 года в Нижнем Тагиле был открыт второй кинотеатр, который сначала получил название «Свобода», но затем был переименован в «Горн». Новое название очага культуры не имело к металлургии никакого отношения: изначально кинотеатр собирались перепрофилировать в детский и планировали открыть при нём пионерские кружки и секции. Но затем в городском совете решили, что пионерская организация ещё слишком мала и отдавать кинотеатр пионерии было бы неразумно. Компромиссное решение было вскоре найдено: днём в кинотеатре шли сеансы для детей, а вечерами там стали показывать и взрослые фильмы. При этом никакого возрастного ценза не существовало: детей и подростков пускали как на детские, так и на взрослые фильмы, 50% которых, к слову, были иностранного производства. Любопытно и другое: цена билета в «Искре» равнялась 26 копейкам, а в «Горне» билеты стоили 28 копеек. Это вызывало недоумение тагильчан, ведь оба кинотеатра находились рядом: «Свобода» («Горн») была открыта на первом этаже складского пристроя реквизированного дома купца Уткина.



Кинотеатр «Свобода» («Горн») был открыт на 1-м этаже складского пристроя реквизированного дома купца Уткина (фото: А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//14-1920-е-годы.-В-советское-время-кинотеатр-Горн.-Архив-Кожевников-А.-Ф.jpg)



Управление работой второго тагильского кинотеатра было также возложено на товарищество «Театркинокомбинат», однако через месяц оба кинотеатра были переданы в ведение политико-просветительного подотдела отдела народного образования Нижнетагильского окрисполкома и окружного отделения Профсоюза работников искусств СССР, а ещё два года спустя, в 1927-м, их передали в подчинение горсовета.



Перед сеансом в кинотеатре «Горн» (фото неизв. автора, 1956 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//Ljubimyj-mnogimi-kinoteatr-Gorn-Foto-1956-god.JPG)



В 1958 году кинотеатр «Горн» получил статус детского, как это и планировалось в 1920-х годах. Он проработал ещё 12 лет. Последние год-два помещение находилось в плачевном состоянии, его работу частенько прерывали ремонтные работы. Наконец, 8 сентября 1970 года «Горн» был закрыт.

В ноябре 1928 года на Гальянке был открыт третий по счёту кинотеатр в Нижнем Тагиле, который получил название «Октябрь». Располагался он на улице Бригадной — бывшей Балагуровке. Хотя по сути «Октябрь» представлял собой стационарную кинопередвижку: здание, где «крутили кино», не имело отопления, а воду приходилось носить из колодцев. Конечно, жителей Гальянки такое положение дел не устраивало, они стали осаждать депутатов горсовета просьбами о постройке капитального здания. Ждать нового помещения пришлось почти 19 лет. Только в 1946 году началось строительство кинотеатра.

Строили здание в основном пленные немцы. Новый «Октябрь» обзавёлся зрительным залом на 225 посадочных мест, просторным уютным вестибюлем, буфетом, в котором обязательно продавалось мороженое (эскимо шоколадное по 11 копеек и фруктовое по 7 копеек), конфеты, печенье, соки и другие напитки. Зал имел два выхода и два входа. Первоначально кинотеатр отапливался дровами. Ежедневно проводилось по четыре сеанса: в 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00. Выходным днём был понедельник. В 1940-х и 1950-х годах перед сеансами на 19:00 и 21:00 в вестибюле играл духовой оркестр. Цены на билеты были фиксированными: 3 рубля 50 копеек (35 копеек) для взрослых и 50 (5) копеек для детей. В зимнее время в «Октябре» проводились новогодние ёлки с театрализованными представлениями и детские утренники. Кинотеатр просуществовал до конца 1970-х: когда начали прокладывать трамвайную линию на Новую Гальянку, «Октябрь» закрыли и демонтировали.

До войны два кинотеатра появились на Вагонке. Правда, это были не полноценные кинотеатры, а кинозалы при рабочих клубах. Оба находились на улице Ленина (ныне — Ильича): кинозал в Доме культуры треста Уралмашстроя (ДК УМС) и кинозал в Центральном клубе Уралвагонстроя.



ДК УМС — Дом культуры треста Уралмашстроя (позднее — трест № 88)

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.ljplus.ru/img4/s/m/smolenski/___010_Tagil_000-12.jpg)



Кинозал в ДК УМС так и не вырос в полноценный кинотеатр, хотя имел все предпосылки к этому: довольно вместительный зрительный зал, просторное фойе, прекрасный буфет. Теперь в этом здании находится Нижнетагильский молодёжный театр.

Кинозал в Центральном клубе Уралвагонстроя кинотеатром всё-таки стал, хотя до конца своих дней оставался филиалом Дворца культуры вагоностроителей. За 50 лет здание трижды перестраивалось, пережило пять капремонтов и две реконструкции. В 1970-х здесь ежедневно проводилось по шесть киносеансов: в 9:00 и 11:00 — для учащихся вторых смен в школах; в 13:00 — для работающих во вторую смену; в 17:00, 19:00 и 21:30. В дни школьных каникул расписание менялось, в него добавлялось ещё два сеанса. После последней перестройки здания кинозал стал двухэтажным, в нём появились два фойе, балконы, вместительный гардероб и буфет с широким ассортиментом блюд.

Центральный клуб Уралвагонстроя (фото неизв. автора, 1936 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//11-Centralnyj-klub-UVZ-1936g.-NET-3.jpg) Центральный клуб Уралвагонзавода (фото неизв. автора, 1958 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//25.jpg) Кинозал ДК им. Окунева (фото неизв. автора, 1988 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//113-DK-UVZ.jpg)

В новейшей истории города кинозалу ДК УВЗ места не нашлось. Его закрыли, а затем и вовсе снесли, освободив место для офисного центра и автопарковки.

Вплоть до 1946 года новых кинотеатров в Нижнем Тагиле построено не было. Зато множилось число различных структур, которые претендовали на управление кинотеатрами. В мае 1931 года было создано «Уралкинообъединение», призванное руководить кинопрокатом и эксплуатацией киноустановок в Уральской области. Тагильские кинотеатры находились в его ведении в течение двух лет. На смену ему пришёл «Уралкинотрест», и все три тагильские кинотеатра подчинялись ему до 1938 года. Затем был создан Нижнетагильский городской отдел кинофикации Управления кинофикации при Свердловском облисполкоме. Руководителя отдела и кадры для него подбирал облисполком, и только после войны, в мае 1945-го, эту функцию передали Нижнетагильскому горисполкому.

В первый послевоенный год открылся новый кинотеатр на Тагилстрое. 30 декабря 1946 года на перекрёстке улиц Металлургов и Гастелло распахнул свои двери для зрителей кинотеатр «Сталь», на тот момент самый большой и красивый в городе. Строили его силами треста «Тагилстрой» и, в частности, военнопленных венгров, находившихся в одном из отрядов Тагиллага. Эти пленные, очевидно, очень боялись, что не выживут на суровом Урале, поэтому оставили на кирпичах стен кинотеатра послание потомкам, в котором рассказали, как они попали в Тагил, и перечислили все свои имена. Послание нашли только в начале 2000-х, когда здание решили реконструировать.



Строительство кинотеатра «Сталь» (фото неизв. автора, 1946 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//7-Stroitsja-kinoteatr-Stal.-1946-god.jpg)



Регулярные киносеансы начались в «Стали» с первых чисел января 1947-го. По плану кинотеатр с залом на 320 мест должен был ежедневно проводить девять сеансов. Но популярность «Стали» у жителей Тагилстроевского района была такова, что коллектив кинотеатра иногда проводил по 12 и даже 15 сеансов в день с перерывами всего по 5–10 минут между просмотрами. В «Стали» впервые начали проводиться и ночные сеансы. Перед началом сеансов в фойе играли духовые оркестры, часто звучал джаз. Круглосуточно работали кафе и буфет. Билеты в «Сталь» на премьеры покупались за одну-две недели до сеанса.



Перед последним сеансом в к/т «Сталь» (фото неизв. автора, 1954 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//8-Kinoteatr-Stal.jpg)



На конец сентября 1951 года отдел кинофикации Нижнетагильского горисполкома имел на своём балансе три кинотеатра, шесть городских киноустановок, одну городскую кинопередвижку и 15 сельских стационарных киноустановок, а также киноремонтный пункт со штатом два человека. Полтора года спустя, в марте 1953-го, отдел кинофикации вошёл в структуру городского отдела культуры. Тогда же через городскую газету и городское радио до сведения тагильчан было доведено, что до 1960 года в городе будет открыто четыре новых кинотеатра, два из которых будут двухзальными. Также было обещано создать стационарные кинопередвижки во всех ближайших деревнях и сёлах. Но ещё раньше на улицах и во дворах города появились детские передвижные кинотеатры, созданные на базе автобуса ЗиС-155 и способные вместить на один сеанс до 30 ребят.



Детский передвижной кинотеатр (фото неизв. автора, конец 1950-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img.the-village.me/the-village.me/post_image-image/3M4nWtkDLzUvASUG9FR8Zg-wide.jpg)



Впервые такие автобусы появились в Нижнем Тагиле в середине 1950-х. Правда, принадлежали они Свердловскому областному отделу кинофикации, приезжали в наш город раз в неделю и только во время летних каникул. Сеансы в таких автобусах-кинотеатрах длились по 30–45 минут, а цена билета редко превышала 50 (5) копеек. Оплачивали визиты этих автобусов, как правило, крупные предприятия города: «Уралвагонзавод», НТМЗ, Высокогорское рудоуправление или ВМЗ. В первой половине 1960-х детские передвижные кинотеатры стали исчезать с улиц городов нашей страны, но связано это было не с падением интереса детей к кино, а с появлением множества дворовых детских клубов.

Продолжение следует…

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

