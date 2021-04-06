«Варламов был бы в шоке от такого поворота». Экопарк на Муринских прудах в Нижнем Тагиле с приходом весны утонул в грязи (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новый экопарк на Муринских прудах с приходом весны стал похож на декорации фильма ужасов. И сейчас уж точно непригоден для прогулок. Огромная зона отдыха в 7,5 га напоминает одну большую лужу с покрытыми землёй прогулочными дорожками и грязными игровыми площадками. Журналист АН «Между строк» побывал в парке и оценил масштаб бедствия.

Парк на месте пустыря за школой № 100 в 2020 году построил МУП «Тагилдорстрой». Работы проводились в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и обошлись федеральному, областному и местному бюджетам в 95 млн рублей. Парк открыли с помпой 16 октября — на открытие приехали тогдашний первый вице-губернатор области Алексей Орлов и министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

Подняться на естественный пригорок с беседкой и фигурой оленя не так-то просто: вам придётся преодолеть сугробы на пешеходных дорожках Подняться на естественный пригорок с беседкой и фигурой оленя не так-то просто: вам придётся преодолеть сугробы на пешеходных дорожках

Про открытие парка писали областные и федеральные СМИ, но известный блогер и урбанист Илья Варламов в своём ЖЖ высмеял благоустройство, назвав экопарк без деревьев и газонов в Нижнем Тагиле «восьмым чудом России». По мнению Варламова, парк, на который потратили почти 100 млн рублей, больше напоминает пустырь с некрасивыми скульптурами мельника и мельницы.

Большая часть прогулочных зон сегодня напоминает болото Большая часть прогулочных зон сегодня напоминает болото Большая часть прогулочных зон сегодня напоминает болото Большая часть прогулочных зон сегодня напоминает болото Большая часть прогулочных зон сегодня напоминает болото Большая часть прогулочных зон сегодня напоминает болото Большая часть прогулочных зон сегодня напоминает болото Большая часть прогулочных зон сегодня напоминает болото Большая часть прогулочных зон сегодня напоминает болото

«Варламов был бы в шоке от такого поворота, узнав, что стало с парком, над которым он смеялся. Он-то думал, что это дно, но Тагил доказал, что дно можно пробить. Я сына вожу каждый день в школу, и каждый раз сердце кровью обливается, глядя на этот горе-парк. Он вообще для людей или для галочки? Я ответ знаю», — сокрушается местный житель Валерий.

В мэрии обещают, что уже в середине 2021 года начнётся масштабное озеленение территории. К работам должны приступить в середине апреля. До октября специалисты планируют высадить 220 деревьев и 2256 кустарников. Пока же парк напоминает неблагоустроенный пустырь.