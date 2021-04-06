Общество

«Варламов был бы в шоке от такого поворота». Экопарк на Муринских прудах в Нижнем Тагиле с приходом весны утонул в грязи (ФОТОРЕПОРТАЖ)

06.04.2021 14:34
«Варламов был бы в шоке от такого поворота». Экопарк на Муринских прудах в Нижнем Тагиле с приходом весны утонул в грязи (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новый экопарк на Муринских прудах с приходом весны стал похож на декорации фильма ужасов. И сейчас уж точно непригоден для прогулок. Огромная зона отдыха в 7,5 га напоминает одну большую лужу с покрытыми землёй прогулочными дорожками и грязными игровыми площадками. Журналист АН «Между строк» побывал в парке и оценил масштаб бедствия. 

Парк на месте пустыря за школой № 100 в 2020 году построил МУП «Тагилдорстрой». Работы проводились в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и обошлись федеральному, областному и местному бюджетам в 95 млн рублей. Парк открыли с помпой 16 октября на открытие приехали тогдашний первый вице-губернатор области Алексей Орлов и министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

Про открытие парка писали областные и федеральные СМИ, но известный блогер и урбанист Илья Варламов в своём ЖЖ высмеял благоустройство, назвав экопарк без деревьев и газонов в Нижнем Тагиле «восьмым чудом России». По мнению Варламова, парк, на который потратили почти 100 млн рублей, больше напоминает пустырь с некрасивыми скульптурами мельника и мельницы. 

«Варламов был бы в шоке от такого поворота, узнав, что стало с парком, над которым он смеялся. Он-то думал, что это дно, но Тагил доказал, что дно можно пробить. Я сына вожу каждый день в школу, и каждый раз сердце кровью обливается, глядя на этот горе-парк. Он вообще для людей или для галочки? Я ответ знаю», — сокрушается местный житель Валерий. 

В мэрии обещают, что уже в середине 2021 года начнётся масштабное озеленение территории. К работам должны приступить в середине апреля. До октября специалисты планируют высадить 220 деревьев и 2256 кустарников. Пока же парк напоминает неблагоустроенный пустырь.

Copyright
Telegram mstrok.ru