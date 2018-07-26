В Ярославле задержали седьмого фигуранта дела о пытках в колонии

В Ярославле задержан седьмой подозреваемый по делу о пытках в исправительной колонии № 1 — младший инспектор Дмитрий Соловьёв, заявили ТАСС в Ярославском областном суде.

Накануне, 25 июля, в Ярославле были арестованы пятеро сотрудников ИК-1, подозреваемых в избиении заключённого Евгения Макарова в 2017 году. Ещё одному подозреваемому — заместителю начальника колонии Ивану Калашникову — суд продлил срок задержания для предоставления дополнительных доказательств.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пыток заключённого Евгения Макарова в исправительной колонии. На записи несколько человек в форме бьют его дубинками и кулаками.

После обнародования видеозаписи СК возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело было передано в центральный аппарат ведомства.

Шестеро сотрудников ярославской колонии задержаны, 17 человек отстранены от работы.