Суд арестовал четверых сотрудников ярославской колонии по делу об избиении заключённого

Заволжский районный суд Ярославля арестовал четверых человек по делу об избиении заключённого колонии Евгения Макарова, пишет «Медиазона». Арестованы Игорь Богданов, Сергей Драчёв, Сергей Ефремов и Максим Яблоков. Последний написал явку с повинной.

Кроме того, суд продлил срок задержания на 72 часа самому высокопоставленному фигуранту дела — заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову, отмечает «Интерфакс».

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пыток заключённого Евгения Макарова в исправительной колонии. На записи несколько человек в форме бьют его дубинками и кулаками.

После обнародования видеозаписи СК возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело было передано в центральный аппарат ведомства.

Шестеро сотрудников ярославской колонии задержаны, 17 человек отстранены от работы.