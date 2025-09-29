В Верхней Салде сотрудник Госавтоинспекции во время подработки насмерть задавил напарника

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику местной Госавтоинспекции, обвиняемому по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Трагедия произошла в сентябре 2024 года. По информации АН «Между строк», младший лейтенант в свободное от службы время подрабатывал (!), демонтируя старые постройки по объявлению.

В тот злополучный день молодой полицейский вместе с 23-летним напарником по договоренности с владельцами частного дома выполняли работы по разбору постройки и уборке территории. Во время работ они использовали грузовик и трактор. При разгрузке грунта подсудимый, как более опытный водитель, управлял грузовиком. В какой-то момент при движении задним ходом полицейский не убедился в безопасности и совершил наезд на приятеля, в результате чего молодой человек оказался придавлен между грузовиком и трактором. Пострадавший был доставлен в больницу, но травмы оказались не совместимы с жизнью.

«В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме. Он указал, что после ЧП он сопроводил приятеля в приёмный покой больницы Верхней Салды, а потом и в Нижний Тагил. Пострадавший после получения травмы, ещё находясь на участке, сам принял решение умолчать о характере получения травмы и стал объяснять окружающим, в том числе приехавшим медикам, что сам упал с трактора при его заправке топливом. Подсудимый поддержал его и тоже не стал никому говорить о том, что произошло на самом деле. После того как пострадавший умер, он продал трактор, а грузовик сдал на металлолом. Для покрытия расходов на похороны подсудимый перевёл сожительнице приятеля 63 тысячи рублей, а его отцу в счёт компенсации морального вреда — 250 тысяч рублей», — рассказали АН «Между строк» в суде.

Суд учёл его активное содействие следствию, оказание материальной помощи в погребении и компенсации морального вреда и назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ на срок 1,5 года с удержанием из заработной платы в доход государства 15%.

Также приговором суда с подсудимого в пользу отца погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и был обжалован представителем потерпевшего.