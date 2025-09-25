В Верхней Салде будут судить страхового агента за подделку полисов КАСКО

Прокуратура Верхней Салды утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступлений по ч.ч. 1, 2 ст. 159 (мошенничество, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение).

«По версии следствия обвиняемая, являясь страховым агентом и осуществляя деятельность по добровольному страхованию автотранспортных средств граждан с оформлением страховых полисов КАСКО, в период с сентября 2024 года по март 2025 года у четырёх жителей г. Верхняя Салда путём обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства на общую сумму 132,8 тысячи рублей, переданные для страхования по КАСКО личных автомобилей», — сообщили в прокуратуре.

Обвиняемая подделала три полиса КАСКО, в которых указала значительно большие суммы страховки, чем те, на которые она фактически застраховала автомобили потерпевших в страховых компаниях. Факт подделки полисов и хищения денег был обнаружен весной 2025 года.

В ходе предварительного расследования обвиняемая полностью признала свою вину и частично возместила причинённый ущерб на сумму 76,9 тысячи рублей.

Дело будет рассматривать Верхнесалдинский районный суд.