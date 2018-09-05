В Татарстане пьяный сотрудник Росгвардии выбросил подругу из окна

В Татарстане боец Росгвардии из ревности выбросил девушку из окна многоэтажки, со ссылкой на родственников жертвы пишет «Комсомольская правда».

По данным правоохранителей, инцидент произошёл ещё первого сентября. На козырьке одного из домов в Казани было обнаружено тело 21-летней девушки. При осмотре тела на нём были выявлены травмы, характерные при падении с высоты. В ходе задержания подозреваемого выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Убийца девушки уже признал свою вину и рассказал, что решил расправиться с подругой из-за ревности.

Однако следователи рассматривают и другие версии преступления, в частности убийство с целью ограбления. Родственники убитой девушки рассказали, что после преступления из её личной сумочки также пропала большая сумма денег — речь идёт как минимум о 35 тысячах рублей, но следователям пока не удалось доказать причастность подозреваемого бойца Росгвардии к пропаже денег, следствие продолжается.