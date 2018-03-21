В Тамбове 29 человек отравились неизвестным газом

Двадцать девять человек, в том числе девять детей, отравились неизвестным газом в посёлке Калинин под Тамбовом, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости. Отмечается, что девять пострадавших — дети.

«Отравление произошло после обнаружения и попытки вскрытия баллонов с неизвестным веществом», — сообщил собеседник агентства.

После инцидента в больницы попали 17 человек, в том числе трое детей. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

В силовых структурах региона рассказали, что инцидент произошёл в «цыганском посёлке».

«По предварительным данным, местные жители пилили баллоны из-под аммиака. Видимо, остатки газа распространились по округе», — сказал источник издания.

По его словам, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета.