В Свердловской области за 2020 год вырос уровень смертности

В декабре 2020 года в Свердловской области резко вырос уровень смертности. По сравнению с этим же месяцем 2019 года в регионе умерло на 71,5% больше жителей, пишет Е1.ru со ссылкой на расчёты Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Среди уральских регионов в Свердловской области выявлен самый высокий рост по сравнению с прошлым годом. По сведениям Росстата, в декабре 2019 года умерло 4654 свердловчанина, а в декабре 2020 года — 7982. В Тюменской области рост составил 39,7%, в Курганской области — 51,4%, в Челябинской области — 58,7%, в ЯНАО — 60%, в ХМАО — 69,2%.

По данным ведомства, в декабре 2020 года от коронавируса в регионе умерло 1703 жителя. При этом у 1447 из них подтвердили заражение вирусом, а у 256 указали формулировку «возможно, COVID-19». Ещё в 223 случаях коронавирус не записан как основная причина смерти, но «отнесён к прочим важным состояниям».

Есть и положительные изменения в статистике: увеличилась рождаемость в регионе. В декабре 2020 года на свет появилось 3825 малышей, а годом ранее — на 206 меньше. Но если сравнивать статистику за весь 2019 и весь 2020 год, то рождаемость уменьшилась на 4,9%. Смертность в стране выросла на 17,9%. Причиной рекордной для России убыли населения, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, стали эпидемия коронавируса и снижение рождаемости.

Напомним, что с апреля 2020 года Росстат перестал публиковать ежемесячную статистику по числу умерших по основным причинам смерти. Из-за её отсутствия невозможно проанализировать рост смертности от других заболеваний, кроме коронавируса, за последний год.