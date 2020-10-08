В Свердловской области на карантин по коронавирусу закрыли больше 400 классов

По данным на 8 октября, в Свердловской области на дистанционное обучение переведены уже 454 класса в 185 школах, со ссылкой на источник пишет Znak.com.

Из них 408 классов закрыты на карантин по коронавирусу и всего 46 классов — на карантин по гриппу и ОРВИ. На 7 октября, по данным регионального оперативного штаба, на карантин по коронавирусу были закрыты 395 классов. Вчера из-за ОРВИ полностью закрылась гимназия № 2 Екатеринбурга — все дети на неделю переведены на дистанционное обучение.

По словам источника, полностью закрыты шесть детских садов, из них три — из-за коронавируса, три — из-за ОРВИ. Также отдельно закрыты 180 групп в 147 детских садах.

В Свердловской области подтверждено более 30,3 тысячи случаев коронавируса, скончались 627 человек. Последние несколько недель заболеваемость коронавирусной инфекцией постепенно растёт. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал предприятиям региона перевести на удалённый режим работы до 30% сотрудников, накануне Минздрав Свердловской области издал указ о переводе коек под коронавирусные госпитали ещё в десяти больницах региона.