В Свердловской области под пациентов с коронавирусом перепрофилируют 1757 коек

По приказу Министерства здравоохранения Свердловской области в больницах региона в течение ближайшего времени должно быть перепрофилировано 1757 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него, пишет E1.ru.

В Екатеринбурге койки и оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовят четыре медучреждения: госпиталь для ветеранов войн (658 коек, из них 105 реанимационных), психиатрическая больница № 7 (100 коек), областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (170 коек), областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» (100 коек).

Также к принятию пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекцию готовятся в шести больницах Свердловской области: городской больнице Асбеста (88 коек, из них 25 реанимационных), Карпинской центральной городской больнице (116 коек, в том числе 10 реанимационных), Серовской городской больнице (255 коек, из них 22 реанимационные), Артинской центральной районной больнице (50 коек, 6 реанимационных), Ревдинской городской больнице (150 коек, из них 6 реанимационных), Белоярской центральной районной больнице (70 коек, из них 3 реанимационные).

Документ подписан 5 октября, однако не все медицинские организации получили его сразу. Некоторые медики ещё не знают о том, что они будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В медицинском сообществе есть информация о том, что пациентов в этих больницах начнут принимать с понедельника.