В Свердловской области количество прошедших диспансеризацию выросло на 50%

В Свердловской области количество прошедших углублённую диспансеризацию за четыре месяца текущего года составило 512 тысяч человек, что на 50% выше прошлогодних показателей.

Работа по комплексному обследованию жителей региона и раннему выявлению заболеваний ведётся в рамках национального проекта «Здравоохранение» и реализуемого по инициативе губернатора Евгения Куйвашева регионального проекта «Контроль здоровья», который обрёл популярность и доказал свою эффективность за счёт расширения перечня исследований.

«При обследовании большего числа людей мы выявляем больше патологий: так, за 4 месяца 2023 года было впервые обнаружено 22,6 тысячи заболеваний, а за аналогичный период 2024 года — 38,9 тысячи заболеваний. При этом в процентном соотношении цифры не сильно меняются: показатель прошлого года составил 10,2%, нынешнего года — 10,6%. Каждый случай — это чьи-то жизнь и здоровье, которые медикам удалось спасти благодаря раннему выявлению заболевания, поэтому я приглашаю всех уральцев пройти диспансеризацию», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

Чаще всего врачи выявляют болезни системы кровообращения (более 21 тысячи впервые выявленных патологий). Более 1,9 тысячи свердловчан впервые узнали на диспансеризации, что живут с сахарным диабетом. Отдельное внимание медиков сосредоточено на выявлении злокачественных новообразований: их за четыре месяца обнаружено 845, причём в 77% случаев заболевания диагностированы на ранних стадиях.

Также обследования показывают, что 27,4% обследованных страдают гиперхолестеринемией, 23,4% имеют избыточную массу тела, 22,9% питаются неправильно, 17,2% ведут малоподвижный образ жизни.

Для удобства жителей региона областной Минздрав организовал работу медорганизаций в вечерние часы (до 20:00) и в субботу (с 09:00 до 16:00) в рамках акции «Зелёная суббота». Продолжается внедрение выездных форм взаимодействия «Добро в село» и «Добро на предприятие» с использование мобильных медицинских комплексов.

Диспансеризация доступна всем жителям старше 18 лет бесплатно. В Свердловской области действует телефонное оповещение о её проведении через страховые медицинские компании, но предварительная запись при этом не проводится.