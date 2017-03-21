В Свердловской области полицейская погоня за пьяным водителем обернулась гибелью трёх человек

Накануне вечером в городе Сухой Лог Свердловской области произошла смертельная авария с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области, наряд ДПС в ходе патрулирования на улице Новой обратил внимание на автомобиль Ford Focus. Однако водитель проигнорировал сигнал к остановке и попытался скрыться.

«Через несколько минут, пытаясь скрыться от погони ГИБДД, лихач не справился с управлением на улице Кунарской, выехал на “встречку” и лоб в лоб врезался с ВАЗ-21103. После этого отечественное авто отбросило на патрульный автомобиль ГИБДД. Отметим, стрелка спидометра на Ford в момент удара остановилась на отметке 130 км в час», – уточняет издание.

В результате аварии на месте погибли 29-летний водитель ВАЗ-21103 и двое его пассажиров – 41-летняя женщина и 22-летний парень. Также множественные переломы получила 52-летняя пассажирка Ford. Её доставили в городскую больницу.

45-летний водитель Ford c переломом голени от госпитализации отказался. Проведённое исследование показало, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство новостей «Между строк»