В Ставрополе полиция ликвидировала мужчину, взорвавшего гранату в жилом доме

Сотрудники силовых структур ликвидировали мужчину, который в ночь на среду взорвал в многоэтажке Ставрополя гранату, со ссылкой на осведомлённый источник пишет «Интерфакс». Ликвидацию злоумышленника подтвердили местные власти.

«После переговоров мужчина, который в квартире этой многоэтажки взорвал, предположительно, гранату, ликвидирован. Он отказался выйти и сдаться», — сказал собеседник агентства.

Находившийся на месте происшествия корреспондент отметил, что в доме были слышны несколько выстрелов.

Ранее со ссылкой на главу администрации Ставрополя Андрея Джатдоева сообщалось, что в жилом доме прогремел взрыв, жильцы — 50 взрослых и 15 детей — эвакуированы. Также жители дома сообщали агентству, что в доме произошёл взрыв гранаты. Источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что взрыв произвёл приезжий мужчина. Пострадавших нет.

После обследования места происшествия полицией жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.