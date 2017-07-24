В Швейцарии преступник напал на людей с бензопилой

В швейцарском городе Шаффхаузен преступник напал на людей с бензопилой, пишет местное издание The Local.

По данным полиции, пять человек получили ранения, двое из них — тяжёлые. Правоохранители отмечают, что не считают нападение террористическим актом.

Позднее полиция уточнила, что нападение было совершено в одном из домов.

Преступник пока остаётся на свободе. Его личность установлена, но полиция не называет его имени в интересах следствия.

Часть старого города, где произошло нападение, оцеплена. В центре Шаффхаузена закрыты магазины.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: swissinfo.ch