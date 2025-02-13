В сети магазинов «Светофор» в Нижнем Тагиле продавали продукты без необходимых документов

В сети магазинов «Светофор» продавали продукты без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает Уральское управление Россельхознадзора. В результате проверок магазинов сети в Свердловской области были выявлены нарушения в 14 торговых точках в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Реже, Сысерти и Серове.

Среди товаров без документов оказались мясные и рыбные консервы, колбасы, копчёности и сыры. В ведомстве отмечают, что отсутствие таких документов ставит под сомнение качество и безопасность продукции.

«Продукция без ветеринарных сопроводительных документов не подтверждена по показателям качества и безопасности, что является нарушением технических регламентов Таможенного союза и ветеринарного законодательства РФ», — отмечают в Россельхознадзоре.

ООО «Торгсервис 66», управляющее сетью «Светофор» в Свердловской области, получило предупреждения о недопустимости нарушений. Материалы проверки были переданы в прокуратуру для согласования дальнейших контролирующих мероприятий. Напомним, что проверки были инициированы депутатами Госдумы и одобрены первым вице-премьером правительства РФ Денисом Мантуровым, после чего началось массовое закрытие магазинов, включая некоторые торговые точки в Нижнем Тагиле.