ГУФСИН выплатит 910 тысяч рублей компенсации за загрязнение почвы в Нижнем Тагиле

В августе 2024 года сотрудники Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля» (ГКУ СО «ЦЭМиК») обследовали канализационный колодец и два сооружения с приёмными камерами недалеко от здания СИЗО-3 в Нижнем Тагиле. Рядом с приёмной камерой специалисты обнаружили склад коммунальных отходов с характерными запахами, заболачиванию подверглось 300 кв.м плодородной почвы.

В результате химического анализа проб выяснилось, что в воде присутствуют неочищенные элементы жидких бытовых отходов, а в почве почти в 8 раз превышено количество аммонийного азота. В загрязнении плодородного слоя почвы установлена вина должностных лиц СИЗО-3.

С иском к ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Свердловской области в суд обратился Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор. Истец просил взыскать в пользу Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области компенсацию вреда, причиненного окружающей среде. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск полностью. С ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Свердловской области взыскано 910 166 рублей, которые будут зачислены в бюджет Нижнего Тагила. Также с ответчика взыскана госпошлина в размере 23 203 рублей.

Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда изучила материалы дела и доводы жалобы. Ответчик не оспаривал факт утечки коммунальных отходов, более того, в 2023 году суд обязывал исправительное учреждение модернизировать систему водоотведения следственного изолятора. Виновность в загрязнении почв из-за неисправности насосного оборудования не оспаривалась и ранее признавалась ответчиком. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.