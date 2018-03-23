В Санкт-Петербурге задержан водитель Hummer, обстрелявший полицейских

В Санкт-Петербурге задержан водитель автомобиля Hummer, который в ночь на 20 марта открыл стрельбу по полицейским, со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк пишет РИА Новости.

По её словам, 56-летний нарушитель скрывался в квартире своей знакомой, которая живёт в Невском районе Петербурга, на улице Полярников. Волк уточнила, что полицейские при задержании «действовали предельно осторожно», так как знали, что у хозяйки в квартире живет маленький ребёнок.

«Задержание прошло без происшествий», — заявила представитель МВД.

Напомним, об инциденте с обстрелом полицейских первоначально стало известно из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщалось, что неизвестные на Hummer открыли стрельбу из автомата по экипажу ГИБДД. Очевидцы писали, что сотрудники ГИБДД не пострадали, они погнались за машиной, но спустя 30 минут вернулись на место ЧП и стали собирать гильзы.

Позже в ГУ МВД РФ сообщили подробности ЧП.