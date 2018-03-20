В Санкт-Петербурге неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД

20.03.2018 11:31
В Санкт-Петербурге неизвестные злоумышленники открыли огонь по сотрудникам ГИБДД из автомобиля Hummer, со ссылкой на очевидцев сообщает РЕН ТВ.
ЧП произошло на Коломяжском проспекте на съезде с моста с Чёрной речки. Нападавшие направились в сторону Пионерской.
По данным очевидцев, сотрудники ГИБДД не пострадали. Они погнались за Hummer, но спустя 30 минут вернулись на место ЧП и стали собирать гильзы.
Официального комментария от МВД по данному инциденту пока не поступало.
Фото:
группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»