В Санкт-Петербурге неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД

20.03.2018 11:31
В Санкт-Петербурге неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД

В Санкт-Петербурге неизвестные злоумышленники открыли огонь по сотрудникам ГИБДД из автомобиля Hummer, со ссылкой на очевидцев сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло на Коломяжском проспекте на съезде с моста с Чёрной речки. Нападавшие направились в сторону Пионерской. 

По данным очевидцев, сотрудники ГИБДД не пострадали. Они погнались за Hummer, но спустя 30 минут вернулись на место ЧП и стали собирать гильзы. 

Официального комментария от МВД по данному инциденту пока не поступало. 

Фото: 
группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
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