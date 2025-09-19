В России выйдет новая версия легендарного фильма «Чапаев», но есть нюанс

В следующем году в России выйдет новая версия легендарного советского фильма о Гражданской войне «Чапаев» (12+). Об этом рассказал генеральный директор «Госфильмофонда» Денис Аксенов на дискуссии «Завтра начинается сегодня» на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», сообщает «Российская газета».

По словам Аксёнова, речь не идёт о ремейке культовой картины, будет сделана её отреставрированная версия. А вот музыка к фильму будет новая, её напишет композитор Александр Зацепин.

Денис Аксёнов поведал интересные подробности из истории создания старого «Чапаева». Оказывается, было два финала картины — в первом раненый комдив не переплыл реку, а во втором — переплыл. Это хотели сделать для повышения уровня оптимизма советских граждан.

Фильм «Чапаев» был снят в 1934 году братьями Васильевыми на «Ленфильме». Картина основана на одноимённом романе Дмитрия Фурманова.