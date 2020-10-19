В России вступили в силу новые правила покупки ОСАГО

С 19 октября российские автовладельцы могут приобрести полис ОСАГО через маркетплейсы или финансовые платформы, пишет РБК.

Новые правила вступают в силу в рамках поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В документе уточняется, что стоимость полиса на официальном сайте страховой компании и в маркетплейсе не должна отличаться. Таким образом, финансовая платформа не сможет взимать дополнительную комиссию с покупателей.

Кроме того, с 1 октября для получения полиса ОСАГО вновь необходимо предъявлять действующую диагностическую карту. Весной из-за пандемии коронавируса автовладельцам разрешалось оформить страховку в отсутствии карты.

«Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничительных мер», — заявляла галла ЦБ Эльвира Набиуллина.

С сегодняшнего дня у автовладельцев есть время до 31 октября, чтобы предъявить свидетельство о прохождении техосмотра. В противном случае если они попадут в ДТП, страховая компания может потребовать возмещения ущерба пострадавшей стороне.