В России получить выплаты пострадавшим в ЧС станет проще

Правительство России упростило получение выплат для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В России усовершенствуют механизмы поддержки людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Речь идёт о гражданах, которым положена единовременная материальная помощь и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. В результате изменений, для их получения будет достаточно подтвердить в органах самоуправления факт проживания в помещении, которое пострадало в результате ЧС.

Кроме этого, отмечается, что ряд нововведений коснется индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Компенсации им будут выплачиваться такие же, что и организациям, зарегистрированным как юридические лица. Ранее размеры господдержки пострадавшим предпринимателям не были чётко регламентированы.

Уточняется, что изменения приняты по поручению президента, а также в рамках поручений, которые дал Михаил Мишустин по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.