В Ревде коммунальщики заявили, что вода с запахом плесени и вкусом болота безопасна для питья

МУП «Водоканал» Ревды заявил, что мутная вода с запахом земли, плесени и вкусом болота, которая начала поступать в краны горожан с 5 августа, безопасна для питья, со ссылкой на пресс-службу города пишет Znak.com.

«Посторонние запахи и привкусы питьевой воды не относятся к характеристикам, опасным для здоровья населения. Их появление ухудшает качество воды по эстетическим показателям», — заявил директор предприятия Дмитрий Шуреков.

По данным главы МУП, неприятные вкус и запах воды появились из-за цветения сине-зелёных водорослей в Ревдинском водохранилище: водоросли выделяют в воду геосмин — группу биологических веществ, которые, ко всему прочему, при контакте с хлором придают воде «дустовый» оттенок.

«Эти вещества безвредны для здоровья и встречаются в природных продуктах питания довольно часто», — отметил Шуреков.

По данным пресс-службы мэрии, «Водоканал» круглосуточно следит за состоянием воды, вычисляет дозы реагентов, необходимых для очистки жидкости.