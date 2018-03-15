В приморской школе подростки избили сверстников и сняли это на видео

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту избиения подростками двух 11-летних школьников, которое хулиганы снимали на видео, сообщает пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

По данным ведомства, в школе в городе Артёме несколько подростков избили двух 11-летних учащихся. Нападавшие не только нанесли побои своим оппонентам, но и сняли происходящее на камеру. По сведениям местных СМИ, отснятый материал позже они выложили в интернет.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о побоях. В следственном комитете отмечают, что все участники инцидента установлены. Расследование дела продолжается.

Напомним, 15 января в пермской школе № 127 двое подростков — ученик школы и её выпускник — проникли в здание и напали на учительницу и учеников четвёртого класса. Пострадали 15 человек, в том числе учительница. Педагог получила 17 ранений и была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Нападавшие были задержаны, один из них ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило против нападавших уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Покушение на преступление») и по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц»). Позже Следственный комитет возбудил дело по статье «Халатность». На допросе подростки признали, что напали на учительницу и учеников, но свои мотивы не раскрыли.