В Приморье 30 подростков сбежали из спецшколы

В Приморском крае полиция разыскивает группу сбежавших из закрытой школы в Уссурийске подростков, со ссылкой на региональное управление МВД пишет РИА Новости.

По информации местного издания UssurMedia, участниками массового побега стали 30 подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Полицейские и волонтёры нашли 24 из них и вернули обратно, ещё шестеро находятся в бегах. В то же время, по сведениям РИА Новости, в розыске остаются девять учащихся спецшколы.

Особую помощь оказали таксисты, которые, заметив детей на трассе, своевременно сообщали об этом в органы внутренних дел. В учебном заведении уточняют, что подростки при побеге не взяли с собой практически никаких вещей и ушли в основном в спортивных костюмах. Причины инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.

Аналогичное ЧП случилось осенью 2016 года в Свердловской области, когда из Рефтинского спецучилища сбежали 46 воспитанников. Перед побегом они устроили бунт, который сопровождался погромами на территории учебного заведения.