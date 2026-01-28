В посёлке под Нижним Тагилом пёс спас замерзающую в снегу 85-летнюю хозяйку 

В посёлке Басьяновский под Нижним Тагилом пёс по кличке Рекс спас свою хозяйку — 85-летнюю Анну Иващенко. Как сообщает «Комсомольская правда», в прошлую пятницу, когда столбики термометров опускались до -32°С, женщина днём вышла прогуляться и пропала.

«В 16:00 я пришла к ней домой, а её нет. Пошла в стайку — она обычно ходит туда, управлять скотиной. Её и там нет. Давай её искать, бегать по деревне. Уже темнеть начало. Позвонила в 112. Меня соединили с полицией. Ещё добровольцы из поискового отряда выехали к нам. Я пошла домой, чтобы их всех встретить. Потом сосед зашёл, говорит: “Пойдём с фонариком ещё поищем”. Выходим из подъезда, и тут ко мне подбегает бабушкина собака — Рекс», — рассказала журналистам дочь пенсионерки Ольга.

Рекс и ранее ни на шаг не отходил от своей хозяйки, и во время той прогулки тоже был вместе с ней. Когда же случилась беда, он бросился искать помощь. Ольга сообщила, что маму нашли неподалёку от котельной, куда их привёл пёс. Вокруг было много снега. По её словам, мама сама не понимала, что произошло: она провалилась в сугроб и не смогла выбраться. Это случилось примерно в 500 метрах от её дома. Всего в снежном плену женщина провела около пяти часов. Вышла из дома она примерно в 14:00, а нашли её около 19:00.

«Её нашли на краю посёлка в сторону леса. Она по очищенной дороге дошла до конца, пошла дальше и провалилась в снег, откуда не смогла выбраться», — сказал глава администрации посёлка Басьяновский Сергей Хорольский.

Бабушке помогли выбраться, отвезли её домой и напоили горячим чаем. В настоящее время её здоровью уже ничто не угрожает. А Рекс теперь стал в посёлке знаменитостью.

«Рекс уже лет десять у неё живёт. Внук как-то подобрал его, жалко стало, и принёс бабушке. Теперь Рекс за ней всегда ходит по пятам. Коз помогал пасти летом. Любого отгонит — не подпустит к бабушке, если она с козами гуляет. Слушается её. Всё понимает и всё знает», — говорит Ольга.