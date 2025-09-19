В отеле «Демидов Плаза» открылась выставка «Титаны Тагила», посвящённая людям, формировавшим художественный образ города

Накануне в отеле «Демидов Плаза», в рамках лаборатории креативного маркетинга «Заводим» (16+), состоялось открытие выставки «Титаны Тагила» (6+), посвящённой выдающимся личностям — инженерам, художникам и архитекторам, которые стояли у истоков формирования художественного образа города.

«Выставка открывается в рамках лаборатории креативного маркетинга “Заводим”, на которой мы будем говорить о локальной идентичности и о силе локальных брендов. И когда мы думали, как создать нужный контекст, то поняли, что лучше всего это можно сделать через визуальные образы работ художников, архитекторов, инженеров. Выставка “Титаны Тагила” — это погружение в нашу локальную идентичность, потому что всё, что нас окружает, — это особая эстетика, которая создаётся не только художниками. Архитекторы и инженеры тоже прикладывают руку к этому. Конструкции наших заводов, вывернутые наружу, — это тоже наша местная локальная эстетика. Мы хотели продемонстрировать всем участникам нашего форума то, чем мы отличаемся от других городов и регионов. Кто мы? Мы — наследники горнозаводской цивилизации. Мы развивались в иной среде, и это, несомненно, оказало влияние на нас. Ещё один момент: мы порой смотрим на другие города, страны и восхищаемся. Но когда к нам в Нижний Тагил приезжают гости, они в восторге, например, от старого Демидовского завода, нашей Лисьей горы, от индустриальных пейзажей — того, к чему мы привыкли и не замечаем. Но в этом есть своя энергетика, и сила и из этого мы должны научиться черпать энергию для наших бизнесов и брендов. Именно об этом мы и будем говорить. К нам приедут гости из Тюмени, из Екатеринбурга — и они, посмотрев на нас со стороны, помогут нам лучше увидеть самих себя», — рассказал АН «Между строк» директор нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

На выставке представлены живописные и графические произведения, а также технические и архитектурные чертежи. Отбор авторов носил субъективный характер и представляет одну из возможных точек зрения на исторический городской бэкграунд как источник осмысления и трансляции мощной творческой энергии Урала.

«Выставку мы готовили почти год. Здесь представлены уникальные работы из частных коллекций. Кроме того, представлены архивные документы. Мы работали с архивами, с художниками, записывали с ними интервью, поэтому проект получился длительным и масштабным. После того, как у меня родилась и сформировалась идея проекта, мы начали обсуждать возможности его реализации. И оказалось, что в рамках Международного фестиваля креативных индустрий можно подать грантовую заявку. Так и получилось: мы написали программу и выиграли. Важно отметить, что в силу разных обстоятельств мы не можем показать всех “титанов” — это не музейная атрибуция, когда берётся определённый период и представлены все авторы. Многие исследователи мне на это указывали. Наша же задача — показать именно яркие личности», — рассказала АН «Между строк» преподаватель направления «Дизайн» Уральского филиала Российского художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова, член Союза дизайнеров Москвы, куратор выставочных проектов в области дизайна и современного искусства Ксения Ларина.

На выставке присутствовал архитектор Валентин Соломеин. В центральной части города находятся здания, построенные по его проектам, — например, Нижнетагильское медицинское училище и цирк, за строительство которого он был награждён Почётной грамотой Министерства культуры СССР. На Вагонке по проектам Валентина Ивановича или при его участии построены жилой район и городская больница № 1 на Пихтовых горах, роддом по проспекту Вагоностроителей, психиатрическая и туберкулёзная больницы, районный суд, автомобильные дороги и трамвайные пути. Также он участвовал в создании Привокзальной площади, музыкального училища, учебного корпуса строительного техникума, филиала политехнического института, кинотеатра «Современник», объектов музея горнозаводского дела, торговых центров, коммунальных учреждений, крематория и многого другого. Всё это в целом создаёт нынешний облик нашего города.

«Над каждым объектом работает большой коллектив: авторы, инженеры, архитекторы, специалисты в области инженерных дисциплин, сметчики и многие другие. Особенно горжусь, и пусть это не прозвучит плохо, крематорием. В настоящее время в России их всего около тридцати. У нас в Свердловской области — два: в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Подобные мероприятия, как эта выставка, обязательно нужно проводить в Нижнем Тагиле. Подрастает молодое поколение, которое не в курсе жизни тех лет. А через искусство, через даже какие-то чертежи, можно это всё воспринять, усвоить и использовать в повседневной жизни», — рассказал АН «Между строк» архитектор Валентин Соломеин.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 18 по 20 сентября впервые пройдёт лаборатория креативного маркетинга «Заводим». Мероприятие призвано перезапустить отношение к локальным брендам и показать, как уральская идентичность становится ключевым конкурентным преимуществом бизнеса. Через разбор успешных кейсов, экспертные сессии и вдохновляющие истории будет показано, что бренды с тагильским характером могут быть узнаваемыми, модными и прибыльными. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятие организовано правительством Свердловской области, министерством инвестиций и развития региона, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и нижнетагильским центром «Мой бизнес».