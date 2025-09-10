В Нижнем Тагиле предпринимателям и дизайнерам расскажут, как местным брендам стать конкурентоспособными с помощью локальной идентичности

С 18 по 20 сентября 2025 года в Нижнем Тагиле в отеле «Демидов плаза» пройдёт первая лаборатория креативного маркетинга «Заводим» (16+) по инициативе правительства Свердловской области, Министерства инвестиций и развития региона, а также Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Цель проекта «Заводим» — вдохновить предпринимателей Горнозаводского округа на возрождение гордости за свою локальную идентичность. Мероприятие будет включать анализ успешных примеров, экспертные сессии и вдохновляющие истории, чтобы продемонстрировать, что бренды с тагильским характером могут быть не только узнаваемыми и модными, но и прибыльными. Проект осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробности можно узнать на сайте zavodimtagil.ru

Программа мероприятия:

18 сентября – Открытие и искусство.

Официальное открытие проекта состоится с презентации выставки «Титаны Тагила». Эта экспозиция будет посвящена выдающимся личностям — инженерам, художникам и архитекторам, чьи достижения составляют прочный творческий базис для современного городского брендинга. В состав выставки войдут живописные и графические произведения, а также технические и архитектурные чертежи.

19 сентября – Деловая программа: практика и инструменты.

В течение всего дня ведущие специалисты по маркетингу, брендингу и дизайну из Екатеринбурга, Тюмени и Нижнего Тагила непрерывно будут делиться практическими методами создания и обновления брендов.

Спикеры и темы:

Влад Деревянных, бренд-дизайн директор креативного агентства Voskhod Екатеринбург. Автор и идеолог проекта-сообщества для уральцев про Урал — «Made in Ural». Инициатор и куратор команды независимых дизайнеров «Дизайн-код Екатеринбурга»)

«Как продавать Урал: превращение локальной идентичности в прибыльный бренд».

Людмила Бочкарёва и Семён Либерман, основатели Adept overbranding, авторы стиля креативного кластера «Домна» и молодёжного кластера «Салют»

«Пшык или Шик? От парикмахерской “Наташа” до региональной легенды».

Никита Гринь, основатель и CEO группы компаний О’Смысле. CEO архитектурного бюро LH47 Екатеринбург

«Сила связей: как партнёрства помогают бизнесу расти»

Макс Щербинин, доцент УрФу, к.э.н, директор по маркетингу международной компании Iridi.

«Позиционируйся или умирай. Как сформировать свою уникальность на основе локальной идентичности».

Алексей Голомолзин и Валентина Шарова, авторы проекта «Шоу коротких историй», сторителлеры, тренеры спикеров и преподавателей из Тюмени.

«Уральский характер как бренд»

Панельная дискуссия «Сделано в Тагиле» с участием успешных тагильских предпринимателей (ТРК «Телекон», МК «Финист», «Тагилпиво»).

Модный показ дизайнера Натальи Мишуковой. Участники Лаборатории увидят уникальную коллекцию одежды с уральским характером. Наталья Мишукова вдохнула новую жизнь в знаменитый символ нижнетагильской лаковой росписи, перенеся его с подносов на современные силуэты.

Тагильские розаны были отрисованы вручную, а затем дорабатывались в дизайн-бюро, чтобы сохранить аутентичность и адаптировать их для переноса на ткань. Впервые тагильские розаны были отпечатаны на ткани в 2022 году, и из них отшили первые изделия - пуховики. Сейчас в коллекцию также входят платья, рубашки, шёлковые платки и сумки.

Коллекция Натальи Мишуковой — доказательство того, что культурный код может быть живым источником вдохновения и делать локальный бренд модным, актуальным и востребованным.

Завершит день серия практических воркшопов по пяти направлениям — сторителлинг, дизайн-код, стратегия продаж, упаковка бренда и построение личного бренда в социальных сетях.

Тема: Основы сторителлинга: кому и зачем рассказывать истории, идея, замысел и конфликт истории, как найти историю, как рассказывать историю, чтобы её было интересно слушать.

- Ксения Ларина, преподаватель направления дизайн Уральского филиала Российского художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова, член союза дизайнеров Москвы, куратор выставочных проектов в области дизайна и современного искусства.

Тема «Дизайн-код как элемент индустриальной идентичности, дизайн, архитектура, искусство» (после завершения деловой программы).

- Ольга Ерофеева, эксперт по продажам, консультант, основатель бизнес-клуба «Проявление»

Тема: Как выстроить стратегию и систему продаж, используя силу территории. Окружение и мышление как часть успешной стратегии продаж.

- Макс Щербинин и Елена Кирилюк, маркетологи, практикующие эксперты по брендингу и дизайну

Тема: Как сформировать свою уникальность, используя локальную идентичность. Работа в формате воркшопа.

- Дарья Комчатова, эксперт по маркетингу в социальных сетях, автор обучающих курсов и интенсивов, PR-менеджер

Тема: Собери свой личный бренд: на чем строится лояльность подписчиков? Аудит текущего позиционирования. Разбор «уральского кода» в личном бренде. Инструменты для быстрого старта: контент-план, коллаборации, работа с локальными медиа.

Особую атмосферу создаст фолк-лаборатория — диджей-сеты, смешивающие народные мотивы с индустриальными ритмами, чтобы показать, как звучит современный Тагил.

Также для участников Лаборатории пройдёт розыгрыш ценных призов от партнера проекта.

20 сентября — Комьюнити-день: нетворкинг и погружение в среду.

Участники смогут выбрать один из форматов для неформального общения и погружения в креативную среду города:

Экскурсия в креативный кластер «Черноисточинск» на территории старого завода под кураторством Елены Кирилюк. Участники узнают про фестивали «Весёлые холмы», «ДемидовФест», про силу бренда «Ку-ку театра», и как локальная традиция становится брендом. Также познакомятся с резидентами кластера и узнают, как они реализуют местную идентичность в продвижении своего бизнеса.

АРТ-завтрак с куратором Ксенией Лариной для обсуждения роли искусства и дизайна в формировании городской идентичности.

Участие в мероприятии бесплатное по обязательной предварительной регистрации:

https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/zavodim_ntg/