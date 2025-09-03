В Нижнем Тагиле с 18 по 20 сентября впервые пройдёт лаборатория креативного маркетинга «Заводим»

В Нижнем Тагиле в отеле «Демидов плаза» с 18 по 20 сентября впервые пройдёт лаборатория креативного маркетинга «Заводим» (16+). Мероприятие, организованное правительством Свердловской области, министерством инвестиций и развития Свердловской области, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и Нижнетагильским центром «Мой бизнес», призвано перезапустить отношение к локальным брендам и показать, как уральская идентичность становится ключевым конкурентным преимуществом бизнеса.

Через разбор успешных кейсов, экспертные сессии и вдохновляющие истории будет показано, что бренды с тагильским характером могут быть узнаваемыми, модными и прибыльными. Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ключевые активности программы:

18 сентября — Открытие и искусство.

Торжественный старт даст открытие выставочного проекта «Титаны Тагила». Экспозиция посвящена инженерам, художникам, архитекторам, чьё наследие формирует творческий фундамент для современного городского брендинга. Кураторы: Ксения Ларина и Сергей Федореев.

Место проведения: отель «Демидов плаза», ул. Горошникова, 11

19 сентября — Деловая программа: практика и инструменты.

В течение дня топовые эксперты в области маркетинга, брендинга и дизайна из Екатеринбурга, Тюмени и Нижнего Тагила поделятся практическими инструментами для перезапуска брендов. Среди спикеров:

— Влад Деревянных (Voskhod, «Made in Ural») — «Как продавать Урал: превращение локальной идентичности в прибыльный бренд»;

— Людмила Бочкарева и Семён Либерман (Adept overbranding) — «Пшык или Шик? От парикмахерской «Наташа» до региональной легенды»;

— Никита Гринь (О’Смысле, LH47) — «Сила связей: как партнёрства помогают бизнесу расти»;

— Макс Щербинин (Iridi, УрФУ) — «Позиционируйся или умирай. Как сформировать уникальность на основе локальной идентичности»;

— Алексей Голомолзин и Валентина Шарова («Шоу коротких историй») — «Уральский характер как бренд».

В программе также модный показ дизайнера Наталии Мишуковой, отражающий культурный код Урала в современных силуэтах, и панельная дискуссия с успешными тагильскими предпринимателями «Сделано в Тагиле». Завершит программу серия практических воркшопов по сторителлингу, дизайн-коду, продажам и личному бренду. Партнёр проекта, Сбер, разыграет среди участников ценные призы.

Место проведения: отель «Демидов плаза», ул. Горошникова, 11

Подробная программа на https://zavodimtagil.ru/

20 сентября — Комьюнити-день: нетворкинг и погружение в среду.

Участники смогут выбрать формат погружения в креативную среду города: экскурсию в кластер «Черноисточинск» на территории старого завода (куратор — Елена Кирилюк) или арт-завтрак с куратором Ксенией Лариной для обсуждения роли искусства в формировании городской идентичности.

Участие бесплатное, требуется обязательная регистрация: https://zavodimtagil.ru/

Контакты для СМИ:

Гроховская Ольга Владимировна, руководитель проекта, телефон: +7 912 262-29-99, e-mail: ovg@sofp.ru

Организаторы: Правительство Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Соорганизатор: Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства.