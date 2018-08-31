В Омске при столкновении двух маршруток с мусоровозом пострадали 15 человек (ВИДЕО)

В Омске два маршрутных такси столкнулись с мусоровозором, в результате один человек погиб и ещё 15 пострадали, пишет ТАСС.

Информация о столкновении поступила в экстренные службы около 10:43 по местному времени. Авария произошла по вине 63-летнего водителя маршрутки. В региональном управлении МВД отметили, что он не уступил дорогу мусоровозу Nissan Diesel и столкнулся с ним, после чего врезался в другую маршрутку. В результате погиб один человек — водитель, допустивший аварию.

В региональном Минздраве сообщили о 15 пострадавших. Десять человек доставили в городские больницы.