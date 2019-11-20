В НТИ открылось конструкторское бюро с современным оборудованием для будущих инженеров

Сегодня в Нижнетагильском технологическом институте (филиал УрФУ) презентовали второй кабинет студенческого конструкторского бюро, созданного при благотворительной поддержке ЕВРАЗа. На закупку графических станций, компьютеров, плоттера, 3D-принтеров, ручного 3D-сканера компания направила 4,5 млн рублей.

«Самая главная направленность этого проекта — профессиональная адаптация студентов. Это возможность повышать профессиональные компетенции. Все вы знаете, что сегодня предприятии работает современное оборудование, у нас постоянно идут реконструкции и модернизация. Конечно, в связи с этим повышаются требования к выпускникам вузов, то есть к вам, будущим специалистам, которые будут работать на предприятии. Внедрение адаптивных технологий, открытие данного бюро, я думаю, позволит повысить уровень качества подготовки специалистов. Вы сможете закреплять на практике знания и навыки путём проектной и научно-исследовательской деятельности», — обратилась к студентам начальник управления планирования, подбора и подготовки персонала ЕВРАЗ НТМК Ирина Алексеева.

В бюро, оснащённом самыми современными техникой и программным обеспечением, занимаются студенты разных курсов и специальностей. Над своими проектами здесь работают машиностроители, инженеры, IT-специалисты. Проект реализовывался в два этапа. Часть оборудования была закуплена в прошлом году. В этом году открылся ещё один кабинет с принтерами и сканерами.

Будущий инженер-машиностроитель, студентка 1-го курса КТОМП Марта Ярулина работает на ручном 3D-сканере. Итальянский станок позволяет создать виртуальную трёхмерную модель детали практические любой сложности с минимальными погрешностями.

«Программа достаточно понятна, доступна для каждого пользователя. Тут не нужно никаких глубоких знаний, достаточно знать немного английский язык и всё. Ну ещё внимательно прочитать инструкцию. Этот сканер облегчает работу инженера, когда нужно повторить какую-то деталь, но времени на рисование чертежа вручную нет», — объясняет Марта.

На сканирование детали уходит около двух часов. Студенты сами программируют оборудование на выполнение задачи и следят за процессом, чтобы полученное на экране компьютера изображение было максимально приближенно к действительности.

По словам директора ресурсно-информационного образовательного центра института Василия Глушенко, бюро создавалось для того, чтобы студенты могли реализовываться творчески, придумывать новые технологии и разработки.