В Новом Молодёжном театре показали эскиз спектакля по мемуарам дочери Корнея Чуковского. Зрители просят оставить работу в репертуаре 

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле в четвёртый раз прошла режиссёрская лаборатория Государственного театра наций. До этого лаборатории проводились в Нижнетагильском драматическом театре, в этом году в проекте задействованы другие театры Свердловской области, в том числе, Новый Молодёжный театр на Вагонке.

В тагильском Молодёжном театре с артистами работал столичный режиссёр Ярослав Жевнеров. 6 сентября он представил на суд зрителей и критиков эскиз спектакля «Мой отец — Корней Чуковский» (12+) по воспоминаниям дочери легендарного детского писателя Лидии Корнеевны.

Эскиз готовился в течение недели, параллельно актёры участвовали в профессиональных тренингах и мастер-классах.

«Мы рады возвращаться в Нижний Тагил, к нашим друзьям. В 2022 году мы провели у вас фестиваль малых городов России. Сегодня в вашем городе проходит уже четвёртая лаборатория. Отличительная особенность лаборатории в этом году – это участие других театров Свердловской области и показ эскизных спектаклей в Екатеринбурге в Театре юного зрителя. В течение недели проходили мастер-классы, тренинги, репетиции, а результатом работы станут эскизы спектаклей», — рассказала зрителям перед показом куратор федеральной программы по поддержке театров малых городов России Государственного театра наций Елена Носова.

«Спектакли обычно ставят долго — месяц, два три, полгода, кто-то, наверное, может годами репетировать. А здесь за неделю молодой режиссёр вместе с артистами представил некий возможный прообраз возможного будущего спектакля. Такие лаборатории бодрят театры, артистов, режиссёров, бодрят зрителя. От вас, кстати, многое зависит, вы вынесите свое отношение к эскизу. Театр будет принимать решение о включении спектакля в репертуар, опираясь на ваше мнение», — говорит Александр Вислов, театральный критик, руководитель театроведческого курса ГИТИСа, член экспертного совета Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

На сцене два героя. Отец — артист Сергей Каляев, дочь — Валерия Рыкова. Из декораций – старый платяной шкаф и печатная машинка. Девочка Лида предстаёт пред зрителями сначала совсем маленькой, ей три года и она видит своего папу огромным, сильным, с длинными руками. Девочка взрослеет, начинает смотреть на отца другими глазами. Растёт Лида, меняются жизнь и общество вокруг— из её слов мы узнаём об её аресте, ссылке, затем потере мужа.

«Я теперь понимаю, как дальше эту историю развивать, какие персонажи в ней могут возникнуть, — рассказал АН «Между строк» молодой режиссёр из Москвы Ярослав Жевнеров. — Тема здесь сложная, с таким материалом нужно много работать. Большой объём текста и мало времени — обычная для лаборатории проблема. Мне кажется, главная тема этой истории —тема взросления в страшных обстоятельствах, связь с отцом, потеря этой связи, желание быть как отец, быть сильной, а внутри хранить слабость».

Некоторых зрителей набросок возможного будущего спектакля растрогал до слёз. Тагильчане благодарили режиссёра и артистов. Особенно публика оценила сходство манеры речи артиста Сергея Каляева с голосом Корнея Чуковского. Оказалось, челлендж по поиску подходящего тембра голоса актёр придумал себе сам.

«Сохранившиеся записи голоса Чуковского есть, но проблема в том, что все они были сделаны после 60-х годов, когда ему было 80 лет. А у нас идёт рассказ о том времени, когда писателю 30-35 лет. Я попробовал оттолкнуться от той манеры речи, от его тембра на более менее современных записях и прочертить линию в прошлое, чтобы понять, каким был его голос, когда он был молодым. Режиссёр не ставил мне такой задачи, для меня самого это был интересный вызов: попробовать поискать пластику, манеру речи Корнея Ивановича. И, конечно, проникнуть в суть его взаимоотношений с дочерью, потому что они были не простые», — поделился с журналистом АН «Между строк» Сергей Каляев.

После показа зрители смогли проголосовать за судьбу эскиза. На программке были предложены три варианта ответа — оставить в репертуаре, доработать и оставить в репертуаре, забыть, как страшный сон. Все зрители оценили идею режиссёра положительно и попросили оставить её в репертуаре.