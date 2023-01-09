В новогодние праздники на территории Свердловской области сотрудники ГИБДД поймали 300 пьяных водителей и зафиксировали 48 ДТП

За минувшие новогодние праздники, с 1 по 8 января, на территории Свердловской области произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек погибли, в том числе один ребёнок, и 82 человека получили телесные повреждения, из них пятеро несовершеннолетних. Основные причины ДТП — несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на встречную полосу и несоблюдение очерёдности проезда.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в первую неделю нового года госавтоинспекторы поймали 300 автолюбителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 362 водителя привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей, 182 автомобилиста нарушили правила выезда на полосу встречного движения, 218 водителей находились за рулём, не имея прав на вождение. Кроме того, 3 тысячи человек управляли автомобилями, не пристегнувшись ремнём безопасности. Почти 2 тысячи пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение ПДД.

«На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа произошло всего 42 ДТП, из них 35 с материальным ущербом, семь ДТП с пострадавшими, в результате которых получили травмы 13 человек. Из семи — два наезда на пешеходов, одно столкновение, где пострадал несовершеннолетний пассажир, одно ДТП по вине "бесправницы", одно ДТП по вине лица, отказавшегося проходить освидетельствование на состояние опьянения, одно ДТП по вине водителя пассажирского автобуса», — уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, в Нижнем Тагиле в новогодние праздники инспекторы выявили 31 водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения: 12 автолюбителей управляли машиной в нетрезвом виде, восемь человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 11 управляли транспортными средствами без прав.