В Нижнем Тагиле в новогодние праздники водители ездят пьяные и без прав

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе за первые пять дней 2023 года автоинспекторы выявили 31 водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Как уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 12 автолюбителей управляли машиной в нетрезвом виде, 8 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 11 управляли транспортными средствами без прав. Кроме того, за 5 дней было зарегистрировано 3 ДТП по вине водителей.

3 января пьяный водитель за рулём Daewoo Matiz, спешивший на корпоратив, выехал на полосу встречного движения на улице Красногвардейской (напротив спорткомплекса «Металлург-Форум») и врезался в Kia Rio. В результате инцидента женщина, управлявшая Kia, получила травмы.

В ночь на 4 января на проспекте Вагоностроителей подростки угнали автомобиль Lada Priora и сбили полицейского. Сейчас несовершеннолетние нарушители установлены. В ночь на 5 января автомобиль Lada Granta, которым управляла женщина-водитель, не имевшая прав на управление транспортным средством, на регулируемом перекрёстке напротив проходной «Уралвагонзавода» столкнулся с Toyota Land Cruiser. В результате ДТП были травмированы водитель и пассажир автомобиля Lada.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом виде или за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За управление машиной без прав предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.