В Нижнем Тагиле пьяный водитель, спешивший на корпоратив, устроил лобовое ДТП 

Накануне в Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской (напротив спорткомплекса «Металлург-Форум») произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД, по предварительной информации, виновником ДТП стал нетрезвый водитель.

Следуя по улице Красногвардейской со стороны улицы Садоводов, 28-летний водитель Daewoo Matiz в зоне действия знака «Обгон запрещён» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Kia Rio, выезжавшим с прилегающей территории. В результате аварии 34-летняя владелица Kia Rio получила ушиб пальца руки. Её осмотрели в травмпункте горбольницы № 4 и отпустили домой.

По данным ГИБДД, у водителя Daewoo Matiz были явные признаки опьянения. Он пошатывался, разговаривал невнятно, от него пахло алкоголем. Пройти освидетельствование мужчина отказался, на него составили административный протокол. Виновник ДТП рассказал инспекторам, что торопился на корпоратив и решил обогнать по встречной полосе остановившиеся машины. Они же в этот момент пропускали выезжающий от дома № 61 на улице Железнодорожной Kia Rio, которого мужчина не видел. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.