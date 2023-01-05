В Нижнем Тагиле напротив проходной «Уралвагонзавода» столкнулись Lada и Land Cruiser

Сегодня ночью, около 01:20, в Нижнем Тагиле на перекрёстке проспекта Вагоностроителей и Восточного шоссе, недалеко от проходной «Уралвагонзавода», произошло ДТП с участием автомобилей Lada Granta и Toyota Land Cruiser. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за рулём отечественной легковушки находилась 24-летняя девушка, не имеющая водительских прав, а японским внедорожником управлял 67-летний мужчина.

В результате ДТП Lada получила серьёзные повреждения, девушку-водителя зажало в салоне. Из повреждённой машины пострадавшую извлекли спасатели МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила. Её госпитализировали в ЦГБ № 1, а 27-летней пассажирке медики оказали помощь на месте.

Как установили автоинспекторы, водителя Lada неоднократно привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без прав. Была ли девушка пьяна в момент аварии, установит экспертиза в больнице. В отношении неё сотрудники ГИБДД вынесли определения о возбуждении административного производства по статье 12.7 КоАП РФ (управление автомобилем без прав) и по статье 12.6 КоАП РФ (неиспользование ремня безопасности).

Примечательно, что, по данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте», Toyota Land Cruiser принадлежит исполнительному директору УВЗ Владимиру Рощупкину, однако получить подтверждение этой информации в ГИБДД не удалось. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что мужчину, находившегося за рулём внедорожника, зовут Вячеслав.