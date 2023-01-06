В Нижнем Тагиле на Вагонке подростки угнали автомобиль и сбили полицейского

В Нижнем Тагиле во дворе дома на проспекте Вагоностроителей подростки угнали автомобиль Lada Priora и сбили полицейского. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Инцидент произошёл в ночь на 4 января. Вернувшийся со службы домой 24-летний сержант полиции увидел из окна квартиры подозрительный автомобиль, катающийся по двору. В какой-то момент из машины вышли подростки. Поняв, что дети занимаются опасным развлечением, полицейский вызвал подкрепление и вышел во двор, чтобы их остановить. Перегородив дорогу собой и остановив автомобиль, он потребовал у подростков покинуть машину. Но они не выполнили его требование, снова поехали и сбили полицейского. После этого хулиганы остановились, выскочили из машины, и трое из четырёх несовершеннолетних убежали, однако 15-летнюю девочку полицейский смог задержать. Прибывшие сотрудники полиции отвезли её в ОП-17, а машину поместили на спецстоянку.

Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит приятелю мамы одного из подростков. Когда мужчина был в гостях у семьи, 15-летний тагильчанин взял в коридоре ключи от квартиры мужчины и вышел из дома. Позже он встретился с троими своими друзьями: девочками 14 и 15 лет и 14-летним парнем. Дети решили проникнуть в квартиру знакомого матери. Осуществив задуманное, они нашли на тумбочке в прихожей ключи от машины и решили покататься. Подростки садились за руль по очереди и ездили по двору, пока перед ними не появился полицейский в форме.

Известно, что подросток, взявший ключи, неоднократно самовольно уходил из дома. В отношении родителей нарушителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Полицейский травм не получил.