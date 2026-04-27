В Нижней Салде полицейский и его жена обвиняются в неоднократном изнасиловании своих несовершеннолетних детей

В Свердловском областном суде рассматривается дело в отношении 41-летнего полицейского-кинолога Андрея (все имена изменены. — Прим. Ред.) из Нижней Салды и его 36-летней супруги Анастасии. Пара обвиняется по нескольким эпизодам, касающимся половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как пишет «КП-Екатеринбург», семейную пару задержали 13 апреля 2025 года. Внимание правоохранительных органов к этой многодетной семье привлекло обращение сестры Анастасии. Старшая племянница, которой тогда было 17 лет, внезапно рассказала тёте о том, что происходит в их семье, где воспитывались пятеро детей, среди которых были две дочери Анастасии от первого брака.

По словам знакомой семьи, Анастасия работала охранницей на местном предприятии. Она производила впечатление немного странной, но в её поведении не замечали ничего подозрительного. В ходе обыска у супругов обнаружили пакет с секс-игрушками, что вызвало шок у всех, особенно учитывая, что Андрей служил в полиции. Впоследствии распространились слухи о том, что он пытался покончить с собой в изоляторе. Его жена, напротив, проявила раскаяние и взяла вину на себя.

Андрею инкриминируют 27 случаев насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет. В обвинительном заключении его супруги фигурируют 35 аналогичных преступных эпизодов, а также два эпизода по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По мнению адвоката Сергея Колосовского, супруга полицейского, хотя и не принимала прямого участия в насилии над детьми, стала обвиняемой по уголовному делу, поскольку покрывала своего мужа. В соответствии с уголовным законодательством, повторное содействие или укрывательство рассматривается как форма пособничества, что позволяет признать женщину соучастницей преступления.