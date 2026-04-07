В Нижнем Тагиле заморозили проект строительства муниципального приюта для бездомных собак

У властей Нижнего Тагила пока нет средств на строительство муниципального приюта для бездомных животных. Об этом в эфире телекомпании «Телекон» сообщил глава города Владислав Пинаев. По его словам, разработанный проект оценивается в 800 млн рублей.

«На сегодняшний день та питерская компания (на самом деле подрядчик зарегистрирован во Владимире — прим. ВН), которая полностью по нашему техническому заданию проектировала нам питомник, выдала стоимость 800 млн рублей. Наверное, в сегодняшней экономической ситуации объективно говорить о строительстве такого питомника пока рановато», — отметил мэр.

Напомним, проектирование муниципального приюта для бездомных животных осуществила фирма из Владимира — ООО «Проектное бюро «Спецпро». Мэрии удалось выбрать подрядчика лишь с третьей попытки, так как предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия участников. Стоимость проектных работ составила 6,1 млн рублей, срок — 5 месяцев. При этом сроки сдачи проекта впоследствии неоднократно переносились.

Предполагалось, что приют разместится в районе Рудника им. III Интернационала, неподалёку от нефтебазы. Под его строительство мэрия выделила участок более 18 гектаров. На территории планировалось возвести одноэтажные быстровозводимые модульные здания различного назначения.

В приюте были предусмотрены манеж-приёмная, изолятор, карантинное помещение, моечная, операционная, кормокухня со складом, кабинет ветеринара и крематорий для утилизации умерших животных. Также хотели создать несколько площадок для выгула: одна для щенков (100 квадратных метров) и несколько для взрослых собак (900 квадратных метров). А также отдельное пространство отводилось для дрессировки и занятий с кинологом.

Изначально приют планировался на 300 собак — 240 мест для передержки и 60 для постоянного содержания. В перспективе его вместимость могла быть увеличена до 1500 животных.

Напомним, проблема бездомных животных в Нижнем Тагиле остаётся достаточно острой. Тагильчане неоднократно обращались в АН «Между строк» и сообщали о случаях нападений бездомных собак. На отлов животных мэрия заключила контракты с АНО «Добрые руки-НТ» и ООО «ОСВВ» из Камышлова, которые позже оказались под следствием.