В Нижнем Тагиле зафиксировано четырёхкратное превышение сероводорода в воздухе

В минувшее воскресенье, 20 января, автоматическая станция контроля над загрязнением атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле зафиксировала четырёхкратное превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации сероводорода. Как рассказала АН «Между строк» и. о. директора областного Центра экологического мониторинга и контроля Надежда Кудрявцева, данные показатели говорят о повышенном уровне загрязнения воздуха.

«Нельзя называть это выбросом. Выброс — это когда вы меряете на какой-то конкретной трубе. А в данном случае зафиксировано повышенное содержание сероводорода в воздухе, которое учитывает уже все источники», — пояснила эколог.

Отметим, что 20 января тагильчане стали жаловаться в соцсетях на резкий запах в Дзержинском районе города.

Сероводород — газ, запах которого напоминает протухшие куриные яйца, — используется в химической промышленности. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль и тошноту, а со значительной концентрацией может привести к коме, судорогам, отёку лёгких и смерти.