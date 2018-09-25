В Нижнем Тагиле выпавший из автомобиля кот стал причиной ДТП (ВИДЕО)

Днём 22 сентября на Черноисточинском шоссе возле остановки «Камень» произошло необычное ДТП. Из-под ехавшего в сторону ТРЦ «КИТ» Toyota Corolla неожиданно выпал кот, который заметался по дороге. Едущая следом Daewoo Nexia применила экстренное торможение, чтобы не раздавить животное, которое тут же убежало. Водитель чёрного Chevrolet Cruze успел среагировать и затормозил в двух метрах от автомобиля Nexia, но в это время в заднюю часть его автомобиля врезается Geely, а Daewoo Nexia уезжает.