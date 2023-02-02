В Нижнем Тагиле врач-травматолог через суд требует с пациентки 500 тысяч рублей за клевету. Соответчиками по делу выступят АН «Между строк», URA.RU и «ВКонтакте»

В Тагилстроевском суде Нижнего Тагила состоялось предварительное судебное заседание по гражданскому иску врача-травматолога Бахтияра Балтабаева о защите чести, достоинства и деловой репутации. По мнению мужчины, местная жительница Дарья Фёдорова в социальных сетях и СМИ распространила о нём ложную информацию.

Инцидент произошёл 5 июля прошлого года в травматологическом пункте ГБ № 4 Нижнего Тагила на улице Металлургов, 2. Дарья пришла на приём к Бахтияру за оказанием медицинской помощи. По словам женщины, Балтабаев отказал ей в лечении, а также угрожал тагильчанке судом, если она будет жаловаться на него в СМИ. Дарья включила камеру на телефоне и начала снимать происходящее на видео, которое после выложила в паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Врач считает, что распространённые сведения не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он просит опровергнуть информацию, опубликованную в сети интернет, и взыскать с Фёдоровой 500 тысяч рублей за моральный вред.

Ответчица заявленные в суде требования истца не признала, пояснив, что в другом травмпункте, на Липовом тракте, её осмотрели и назначили лечение.

«Я не согласна с заявленными требованиями врача. Он виноват, а я должна ему дать денег за то, что он меня выгнал и играл в карты на компьютере? Я его не порочила, всё что я говорю, — это правда. Я не скандалист, мне нет никакой выгоды от этого. Я просто попросила его посмотреть мою коленку и места, которые меня беспокоили. Человек этого не сделал. Я хочу, чтобы была справедливость», — рассказала АН «Между строк» Дарья Фёдорова.

После подачи иска Тагилстроевский суд привлёк к участию в деле АН «Между строк», URA.RU, а также социальную сеть «ВКонтакте» в качестве соответчиков, поскольку к исковому заявлению приложены публикации СМИ.

Отметим, что в заметке АН «Между строк» не были размещены ни персональные данные врача, ни видео из кабинета.

Ранее по факту публикации Минздрав Свердловской области организовал служебное расследование. В пресс-службе ведомства отказались сообщить АН «Между строк» результаты проверки, ссылаясь на то, что информация содержит данные, относящиеся к врачебной тайне. А также добавили, что ответы были доведены до лиц, имеющих право на их получение.

При этом Дарья заявляет, что никаких результатов проверки до неё не доводили и после того случая из Минздрава с ней не связывались.

Сам Бахтияр Балтабаев, его представитель, а также представители соцсети «ВКонтакте» на предварительное заседание не явились. Следующее слушание назначено на 3 марта.